Liguria. “Il comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri in tema di concessioni marittime è importante, ma non sufficiente, per dare serenità ai balneari”. Lo affermano Antonio Capacchione, presidente del S.I.B. – Confcommercio e Maurizio Rustignoli, presidente FIBA – Confesercenti.

“Da mesi chiediamo al Governo, inutilmente, di emanare una nuova legge o, comunque, un provvedimento normativo o amministrativo chiarificatore che dia certezze alle imprese attualmente operanti” aggiungono.

» leggi tutto su www.ivg.it