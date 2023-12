Botti vietati, brindisi concessi e una “zona rossa” a De Ferrari: ecco l’ordinanza per il Capodanno a Genova

Genova. Capodanno, o “Tricapodanno” che dir si voglia, il Comune di Genova lo vuole fare in sicurezza. Ecco perché, dopo l’ordinanza di mobilità che determina una sorta di “zona rossa” nell’area attorno a piazza De Ferrari – dove è stato allestito il maxi palcoscenico dello spettacolo Mediaset della notte di San Silvestro – questa mattina è stata pubblicata anche l’ordinanza del sindaco incentrata su botti e fuochi d’artificio, alcolici, bevande in vetro e lattine e spray urticanti.

La normativa ricalca, praticamente fotocopiata, quella preparata per lo scorso anno e copre il periodo che va dal 29 dicembre al 1 gennaio, con le tre serate dei concerti gratuiti del Tricapodanno, a De Ferrari e al porto antico. E come l’anno scorso, per chi non rispetta le regole sono previste sanzioni da 100 a 500 euro oltre al sequestro del materiale vietato.

