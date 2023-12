Calcio/ Il Genoa chiude un gran 2023: al Ferraris ottimo punto contro l’Inter

Il 2023 si chiude nei migliori dei modi: il Genoa al Ferraris ferma anche l’Inter sul punteggio di 1-1. Soltanto contro il Milan la formazione rossoblu ha perso davanti al suo pubblico, per il resto tutte le big hanno lasciato punti.

Gilardino cambia qualcosa rispetto alle indiscrezioni della vigilia: fuori Malinovskyi e dentro Strootman e Martin sulla sinistra con Vasquez in panchina. E’l’Inter ad avere la possibilità di fare male al Genoa ma Thuram, su cross di Arnautovic, colpisce debolmente e Martinez controlla senza problemi. Poi la gara si interrompe per alcuni minuto causa il fumo dei fumogeni e quando riprende, intorno al 26’ sono ancora i nerazzurri a creare i pericoli maggiori trovando però Sabelli a murare il tiro di Carlos Augusti. Tra il 31’ e il 33’ i rossoblu hanno una doppia occasione ma prima Arnautovic sulla linea respinge il tiro di Badelj e poi Bani viene anticipato da Acerbi. Al 42’ si sblocca il primo tempo: rimessa laterale per l’Inter, sponda di Bissek e palla che arriva a Barella. Il centrocampista calcia trovando una deviazione di Martinez sul palo e il tapin di Arnautovic per lo 0-1. Nei nove minuti di recupero c’è ancora il portiere del Genoa a dire no a Carlos Augusto e il pareggio meritato del Genoa con Dragusin: il difensore romeno, su angolo battuto da Gudmundsson, colpisce il pallone che sbatte a terra e si infila sotto la Nord. E’ 1-1 e primo tempo in archivio.

