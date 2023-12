Centi ricorda la preside Delfino: “Avanti su molti temi, occupò il liceo insieme ai suoi studenti”

“Se ho donato migliaia di ore alla mia scuola, oltre agli studenti e ai colleghi, devo ancora oggi ringraziare quel clima che Maria Giovanna Delfino aveva saputo creare, di curiosità culturale, di apertura al nuovo pur nel rispetto della tradizione, di sacrificio e di amore sempre e comunque per i ragazzi e per la trasmissione del sapere. Mancherai a molta parte della città, preside Delfino, grazie per ciò che ci hai dato”. Lo scrive oggi Roberto Centi, consigliere regionale e docente del liceo scientifico, ricordando la dirigente scolastica con cui ha lavorato per tanti anni.

“Per tutta quella folta generazione di giovanissimi docenti che entrarono in servizio presso il liceo scientifico Pacinotti da metà degli anni Ottanta fino ai primi Novanta, Maria Giovanna Delfino è stata, è e rimarrà per sempre LA preside _ scrive Centi -. Si laureò nel 1956 in lettere classiche presso l’Università di Genova col massimo dei voti e pubblicazione della tesi. Assistente di glottologia sempre a Genova del professor Bonfante negli anni 1956/60, perfezionò gli studi linguistici presso la Sorbona di Parigi, avendo tra i suoi maestri i grandi Benveniste e Bachellery e conseguendo nel 1958 il diploma di specializzazione in linguistica generale col professore Martinet, uno dei grandi della linguistica europea”.

