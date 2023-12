Ceriale, via libera alla proroga delle concessioni balneari: “Tutelare l’offerta turistica”

Anche il Comune di Ceriale, in maniera speculare ad altre località della riviera savonese, ha prorogato al 31 dicembre 2024 le concessioni dei balneari: una apposita delibera della giunta comunale ha previsto, quindi, lo slittamento di un anno in merito all’applicazione della direttiva Bolkestein riguardante la gestione dei litorali e delle spiagge.

Il provvedimento adottato dall’amministrazione comunale cerialese è il risultato di un confronto avvenuto con altri Comuni costieri e di una consulenza legale per definire l’atto di proroga, con l’Ufficio del Demanio che ora avrà il compito di attuare il rilascio delle concessioni secondo le procedure in essere e in attesa di precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali che possano orientare gli enti locali.

