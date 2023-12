Genova. Alberto Gilardino non rischia dal primo minuto né Retegui né Messias per questo Genoa-Inter, in programma alle 20.45. In campo titolare anche Martin, mentre Strootman viene preferito a Malinovskyi

Piove al Ferraris, una pioggia fitta in una serata quasi cambogiana per l’umidità e la temperatura.

