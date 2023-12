Indagine Ipsos sul rigassificatore non disponibile su sito Agcom: “Allora non è un sondaggio”. Regione: “Ecco come è composto il campione”

Savona. E’ sempre più al centro della bufera l’indagine commissionata dal “Comitato Giovanni Toti Liguria” ed effettuata da Ipsos in cui, tra le altre, venivano poste due domande sul rigassificatore. La prima: “Nel 2026 è previsto lo spostamento del rigassificatore galleggiante (nave rigassificatore) dal Porto di Piombino a Vado Ligure, Lei ne era a conoscenza?“. La seconda: “Secondo Lei, la presenza del rigassificatore a Vado Ligure è… (le quattro risposte possibili erano “indispensabile”, “necessaria”, “inutile”, “dannosa”).

Da subito contestata per la scelta di svolgere la ricerca sull’intera regione (per i comitati contrari all’opera il campione, per essere significativo, avrebbe dovuto essere molto più ristretto), ora l’indagine finisce anche nel “mirino” dell’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

» leggi tutto su www.ivg.it