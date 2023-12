Loano, tutto pronto per il Capodanno in piazza coi Divina Show e lo spettacolo pirotecnico del 1^ gennaio

Loano. A Loano è ormai tutto pronto per il tradizionale veglione di Capodanno in piazza Italia e lo spettacolo pirotecnico sul lungomare del 1^ gennaio.

Il 30 dicembre in piazza Italia si terrà “Baby Dancer”, un pomeriggio di pura gioia e divertimento per i più piccoli e le loro famiglie organizzato da Strobe. L’evento inizia alle 15 con un travolgente baby-dance seguito da coinvolgenti balli di gruppo e un’animazione a tema imperdibile. Canzoni e sigle dei cartoni animati più amati saranno il sottofondo ideale per un pomeriggio di risate e allegria. La chiusura, alle 19.30, lascerà tutti con un sorriso.

