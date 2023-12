Mamma e bimbo viaggiano in automedica sino dalla Spezia al Gaslini per ricevere un organo nuovo

Un viaggio in codice rosso verso una vita nuova. Lo hanno effettuato nel pomeriggio di ieri un bimbo e la sua mamma a bordo dell’automedica della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure che li ha accompagnati all’ospedale Gaslini dove il piccolo è stato sottoposto a un intervento di trapianto di rene.

Ricevuta la telefonata dal reparto di Nefrologia del Sant’Andrea che informava della presenza di un donatore a Genova il personale della Pubblica assistenza è saltato a bordo del Jeep Wrangler, ha recupero il bambino e la madre dalla loro abitazione in città e li ha accompagnati nel più breve tempo possibile al Gaslini per l’intervento immediato.

