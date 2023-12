Maxi furto in un’abitazione di San Teodoro: bottino da 50mila euro

Genova. Ancora furti a Genova ad opera molto probabilmente di bande di professionisti trasfertisti che arrivano in città per fare razzia nelle case e dileguarsi subito dopo. Questa volta è successo nel quartiere di San Teodoro, in via Forlì.

I ladri hanno forzato la porta-finestra e sono entrati nell’abitazione in pieno giorno, sapendo probabilmente che i proprietari erano al lavoro. Il furto è avvenuto tra le 10 di mattina e le 20 di sera. E il bottino è di quelli ingenti: 50mila euro, quasi tutti in gioielli.

