Nel borgo di Ameglia sono disponibili quindici nuovi posti auto

Nel borgo di Ameglia sono finalmente disponibili quindici nuovi e preziosi posti auto e quattro per mezzi a due ruote. Terminato nelle scorse settimane il trasloco nell’area produttiva D2 di Camisano, il Comune ha infatti potuto predisporre i nuovi parcheggi che saranno suddivisi fra residenti (8) e non residenti (7) andando così ad implementare la dotazione del paese che per motivi di spazi non offriva molte altre soluzioni. “Considerata la carenza di posti soprattutto nel periodo estivo questi nuovi stalli sono per noi molto importanti – ha sottolineato il sindaco Galazzo – possiamo così salire a 62 bianchi, 51 per i residenti, 32 per moto e motocicli e tre per le persone disabili”.

