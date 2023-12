Nuovo stop al servizio delle aziende di trasporto nel terminal Lsct, l’Autorità portuale invia una diffida che potrebbe portare alla revoca delle autorizzazioni

Un nuovo stop al servizio di trasporto e movimentazione dei contenitori e una diffida che potrebbe addirittura portare alla revoca dell’autorizzazione allo svolgimento di attività portuali. Il porto spezzino, e in particolare il terminal Lsct, sembra condannato a concludere il 2023 in maniera tumultuosa. Non basta la notizia del superamento del milione di Teu movimentati sui piazzali gestiti da Contship e Msc per guardare agli ultimi giri di lancette con serenità, perché nelle ultime ore il Consorzio Asterix e il Consorzio Tsl hanno infatti avviato una sospensione del servizio di trasporto dei contenitori per protestare contro le condizioni di lavoro nel terminal e per consentire a Lsct di intervenire per le manutenzioni richieste.

Giustificazioni, quelle addotte dalle due aziende, che Lsct respinge senza mezzi termini. “L’evento cui fa riferimento la comunicazione risale alla notte tra il 27 e il 28 dicembre e Lsct ha già effettuato le verifiche previste – fanno sapere dal terminal – senza che siano stati riscontrati problemi per la sicurezza dei lavoratori”.

Una posizione, quella del terminal, che trova conferme nella decisione dell’Autorità di sistema portuale di diffidare Consorzio Asterix e Consorzio Tls dalla sospensione del servizio con la contestuale apertura del procedimento che potrebbe portare alla revoca dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività portuali, ex articolo 16 della legge 84/94.

Dopo lo scontro tra il terminal e le aziende di servizi che si era consumato con esito positivo la scorsa settimana anche grazie all’opera di avvicinamento delle parti svolta dal presidente dell’Adsp, questa volta il numero uno di Via del Molo Mario Sommariva ha deciso di passare all’azione con l’atto di diffida e l’orizzonte della revoca dell’autorizzazione: “Non è possibile avvalorare questo atteggiamento. Lo stop al servizio è stato proclamato in maniera strumentale ed è finalizzato alla soluzione di questioni commerciali tra le parti. Ho già convocato una commissione consultiva per il 4 gennaio e nel frattempo attenderemo le controdeduzioni delle aziende coinvolte”.

Intanto Consorzio Asterix e Tsl hanno richiesto un sopralluogo con i tecnici dell’Autorità di sistema portuale e si rende disponibile ad avviare un confronto no-stop per trovare soluzioni di emergenza che risolvano le criticità manifestate.

