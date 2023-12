Pronto soccorso congestionato, piovono critiche sulla gestione della sanità da parte di Pd, Azione e Rifondazione comunista

“Una situazione grave e inaccettabile che in questi giorni si è resa ancora più drammatica. I picchi influenzali e le festività hanno costretto ieri sera decine e decine di pazienti ad attendere di essere visitati al Pronto soccorso del Sant’Andrea della Spezia. Non è tollerabile che nel 2023 i pazienti vengano assistiti dentro le ambulanze e gli operatori siano costretti a lavorare in condizioni proibitive”. Lo afferma il segretario provinciale del Partito democratico, Iacopo Montefiori, commentando la notizia della congestione del Pronto soccorso che si è verificata ieri sera nell’ospedale spezzino.

“Tutto questo – prosegue Montefiori – accade a pochi passi dall’ufficio del sindaco, ma Peracchini è troppo impegnato a parlare di “svolte”, immaginarie, per occuparsi delle condizioni in cui versa il servizio sanitario alla Spezia”.

“Era prevedibile, anzi era previsto. Si sapeva che con le feste natalizie sarebbe arrivato anche il picco influenzale. Quest’anno Covid e influenza vanno di pari passo, anche io ne sono rimasta colpita pesantemente. Cosa ha fatto Alisa per prevenire quello che oggi sta succedendo al Pronto soccorso della nostra provincia? Quasi niente”. A rincarare la dose è Laura Porcile, segretario provinciale di Azione. “Il Pronto soccorso è al collasso: anziani febbricitanti in attesa da ore, il personale a fatica controlla che tutti mangino e bevano, lavoro che si aggiunge ad incombenze ben più importanti. Personale sanitario allo stremo, per non parlare del San Bartolomeo di Sarzana, dove si sono aperti in urgenza reparti che erano chiusi “per ferie” richiamando di urgenza il personale. La tensione tra famigliari, pazienti e sanitari è alle stelle. La guardia medica non riesce a soddisfare tutte le richieste, i medici di base fanno quello che possono. Cosa si poteva fare per prevenire per tempo questa situazione? Aprire le Rsa per i pazienti anziani, un triage per dirottare i pazienti con codice bianco verso ambulatori e studi medici che ne potessero valutare la necessità di un ricovero o con le dovute terapie rimandarli a casa. E un altro picco ho probabilmente ci aspetta per il 2/5 gennaio…”.

