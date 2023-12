Tiberi: “Dal 1 dicembre attendo risposta ad accesso agli atti, violati i miei diritti di consigliere”

“Nei miei pochi mesi di impegno nel Consiglio Comunale è già il secondo caso che mi vede costretto ad una denuncia per mancato rispetto dei termini e delle regole”. Così il capogruppo di Sarzana Protagonista Matteo Tiberi in merito all’accesso agli atti, senza risposta da parte del Comune, in merito alle installazioni pubblicitarie presenti sulle strade di Sarzana, e in particolare alla normativa che le regola.

“La mia correttezza – aggiunge Tiberi – spesso non mi spinge ad una più celere risoluzione, tollerando ritardi con lo scopo del mantenimento di rapporti e con uno spirito costruttivo e non disfattista, tanto è che ho atteso il 27 dicembre (passati il Natale e i disagi di Urbi) per denunciare l’accaduto tramite Pec al Segretario Comunale, e poi mettere al corrente anche il Presidente del Consiglio. Questi – sottolinea l’esponente dell’opposizione – non possono e non devono essere il sistema ed il modus operandi adottati dal nostro Comune. Essendo “saturi” di sistemi di comunicazione, diventa difficile credere che di fronte ad una richiesta, anche la più articolata ed a cui occorra tempo nella preparazione della risposta, non ci sia il men che minimo intento di rispondere, o almeno di comunicare “appunto” eventuali difficoltà. Ritengo che siano stati violati gravemente i miei diritti di Consigliere, e del mio gruppo Consiliare, che necessitava anche di questi dati per la discussione”. L’episodio è stato denunciato anche dal collega di gruppo Renzo Guccinelli nel corso del consiglio comunale odierno al quale Tiberi non ha potuto partecipare.

