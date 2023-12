Ultimi giorni dell’anno all’insegna della solidarietà per la Pubblica assistenza della Spezia

Gli ultimi giorni dell’anno in “casa” Pubblica assistenza della Spezia sono stati scanditi anche da momenti di solidarietà e condivisione. E’ il caso della cena dedicata ai senza fissa dimora avvenuta la settimana di Natale e dal tradizionale incontro con Babbo Natale tenutosi in sede.

Per l’occasione sono stati ricevuti i bambini e le famiglie seguiti quotidianamente dalla Pubblica assistenza della Spezia. Ai piccoli sono stati donati numerosi giocattoli con l’augurio di momenti sempre più sereni.

“E’ stato un momento davvero importante – spiega Inaco Bianchi responsabile dei Servizi alla persona per la Pubblica assistenza della Spezia – e ne siamo orgogliosi. Ma non si può fare sempre tutto da soli ed è per questo che vogliamo ringraziare sentitamente la Guardia di Finanza della Spezia che ci ha donato numerosi giocattoli”.

