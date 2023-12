Un ex alunna ricorda la professoressa Delfino: “I suoi insegnamenti un segno indelebile nelle nostre coscienze”

La morte della Professoressa Maria Giovanna Delfino segna la fine formale di un’epoca, che purtroppo sostanzialmente è finita già da tempo. Come allieva della Professoressa Delfino, posso testimoniare la tempesta di emozioni e di ricordi che la sua scomparsa mi ha suscitato.

Come una specie di macchina del tempo, mi ritrovo in terza B, la mitica sezione del Liceo Pacinotti che annoverava i migliori docenti.

Tra tutti, spiccava la figura severa e rigorosa della Professoressa Delfino, docente di Italiano e Latino, che incuteva rispetto e timore al solo varcare la soglia dell’aula.

Abbiamo capito subito che sarebbe stata “vita dura” con lei, ma abbiamo anche intuito che sarebbe stato un investimento per la nostra vita, all’epoca di giovanissimi studenti. Avevamo solo sedici anni ed era l’unica insegnante che ci dava del Lei. Non era per allargare le distanze, era un segno di rispetto, che comportava la responsabilità di meritarlo.

Chi di noi potrà mai dimenticare la mattina del 16 marzo 1978, quando entrò in aula con gli occhi gonfi di lacrime per il rapimento di Aldo Moro e l’uccisione della scorta? Solo in quel momento anche noi abbiamo capito la gravità di quello che era accaduto e forse da maturandi siamo diventati maturi.

Eravamo trenta alunni all’inizio della terza, ne siamo usciti decimati, sia per le bocciature, sia per i trasferimenti ad altre scuole. Siamo arrivati alla maturità in undici e abbiamo registrato la media di votazione più alta.

In seguito, avremmo capito con chiarezza che i suoi insegnamenti ed il suo esempio avrebbero senza scampo condizionato le nostre scelte di adulti e non ci avrebbero più lasciati, come un segno indelebile nelle nostre coscienze.

Come non ricordare le poesie di Catullo da imparare a memoria, così come il quinto Canto dell’Inferno e tanti altri passi, che ci aveva letto e spiegato come solo lei avrebbe potuto farlo.

I voti terribili delle versioni di latino, che frequentemente arrivavano addirittura a 1 (uno!), ma che nessuno ha mai contestato.

L’orologio che si sfilava dal polso e ci faceva tanto temere di essere chiamati per l’interrogazione, perché sapevamo che ci avrebbe chiesto di parlare di un argomento per venti minuti. Venti minuti scanditi dal suo orologio, senza sconti, nel silenzio assoluto di tutta la classe.

E’ cosi che tutti noi abbiamo imparato a parlare in pubblico, a volte anche senza preavviso e senza nemmeno una scaletta: la paura di non farcela l’avevamo già superata al Liceo.

Il Liceo, non un Liceo, ma il Pacinotti, di cui siamo rimasti orgogliosi allievi.

Chi di noi, per ricordare la formazione ricevuta, non ha pronunciato la fatidica frase: “Io ho avuto la Delfino”? Come un marchio di fabbrica! Come una garanzia di aver ricevuto l’insegnamento della cultura come percorso di vita ed il valore del rispetto reciproco, del confronto democratico e dell’importanza dell’ascolto, senza preconcetti né pregiudizi.

Grazie Professoressa Delfino, grazie per le gare che avevamo intrapreso tra di noi, per chi si alzava prima al mattino per ripassare la lezione di letteratura latina o italiana; grazie per i libri che non solo ci ha costretto a leggere, ma che ci ha insegnato a capire, grazie per averci aiutato ad essere quelli che siamo. Amor ch’a nullo amato amar perdona ci ha legato a lei per sempre e ancor non ci abbandona.

Maria Antonietta Aiosa (sezione B – maturità 1978)

L’articolo Un ex alunna ricorda la professoressa Delfino: “I suoi insegnamenti un segno indelebile nelle nostre coscienze” proviene da Città della Spezia.

