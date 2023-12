Accade sempre più spesso, a valle delle strade panoramiche, prime tra tutte la via Aurelia, che frontisti facciano crescere siepi di alloro, pitosforo, canne, per impedire a chi transita di poter gettare lo sgurdo sulla loro proprietà. Spesso per raggiungere lo scopo si sfruttano le ringhiere pubbliche, base per reticolari in cui sviluppare la crescita di rampicanti che costituiscono una vera e propria cortina.

Tutto ciò nasconde il panorama che è un bene pubblico, irrinunciabile.

» leggi tutto su www.levantenews.it