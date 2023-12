Savona. Sono in totale 40 i comuni del savonese che, nel 2024, andranno al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Più della metà (per l’esattezza il 58 per cento circa) delle 69 località che costituiscono il tessuto della nostra provincia.

Come accade regolarmente ogni cinque anni, anche in questa tornata molti dei comuni più popolosi o “importanti” del territorio andranno alle elezioni contemporaneamente.

» leggi tutto su www.ivg.it