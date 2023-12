Autotrasporto, Ruote Libere: “Nuova stangata sui pedaggi, cambiano i governi ma la beffa resta”

Liguria. “Anno nuovo, solite vecchie dinamiche. Il decreto Milleproroghe prevede che dal primo gennaio le tariffe autostradali aumentino del 2,3%, una stangata che graverà in particolare sul mondo dell’autotrasporto e sui camionisti, primi grandi utenti delle autostrade italiane. Un’ ennesima inaccettabile decisione che arriva senza una riforma del modello degli sconti sui pedaggi destinati ai camionisti. Le tariffe continuano ad aumentare senza poter minimamente mettere in discussione il modello di business che vede lo Stato rimborsare non gli autotrasportatori, bensì tutte le sovrastrutture create ad arte per riassorbire una parte importante di quegli stessi incentivi. Ruote Libere non si presta a questa messa in scena dove si mantengono sempre inalterati gli ‘affari di bottega’.

A parlare è Cinzia Franchini, la presidente di Ruote Libere, l’associazione autonoma che raggruppa piccoli imprenditori del trasporto merci in conto terzi.

» leggi tutto su www.genova24.it