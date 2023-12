Genova. La Polizia di Stato di Genova, ieri sera, poco dopo le 22, ha arrestato trentenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. E’ successo in via Pastorino, a Bolzaneto, in Valpolcevera.

Gli operatori di una volante dell’upg e della pg, hanno assistito “in diretta” alla compravendita di sostanze stupefacenti. Pusher e cliente erano in mezzo alla strada.

» leggi tutto su www.genova24.it