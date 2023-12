Calcio/ Cogornese, il bilancio del 2023

Dall’Usd Cogornese 1964

Il duemilaventitré volge quindi al termine, un anno solare che a Cogorno ricorderemo sicuramente intenso e costantemente trascorso sulle montagne russe. La società rossoblù ha infatti alternato periodi complicatissimi a strisce di risultati più serene, arrivando anche a compiere scelte molto dolorose. Ma di questo 2023 non ricorderemo solo i cinici numeri, ci rimarranno sicuramente le esperienze umane vissute con tutti i ragazzi della rosa e in particolare modo con i tre allenatori che si sono avvicendati : non smetteremo mai di ringraziare Andrea Bacigalupo e Gianni Nucera per la dedizione e per l’ empatia creata, così come adesso stiamo vivendo con piacere la gestione Franco Montemarano.

» leggi tutto su www.levantenews.it