Camogli: morto l’avvocato Antonio De Gregori, aveva 88 anni

E’ morto a Genova l’avvocato Antonio De Gregori, aveva 88 anni. Come il padre G.B. “Baciccia” aveva in più occasioni assistito in Tribunale il Comune di Camogli, rifiutando il pagamento delle parcelle. Il padre era stato storico presidente dell’ordine degli avvocati; lui, successivamente, consigliere. La famiglia, in origine con interessi armatoriali, era molto conosciuta e stimata; a Camogli aveva mantenuto una villa di proprietà, lungo la strada pedonale che porta a San Rocco.

I funerali si svolgeranno nella chiesa dell’Immacolata, martedì 2 gennaio, alle 8.30.

