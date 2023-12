Chiara Bleve vince il concorso pianistico Città di Albenga

Albenga. Si chiama Chiara Bleve ed ha solo 17 anni la vincitrice del 36°Concorso Pianistico “Città di Albenga”. Ha stupito la giuria ed il pubblico del San Carlo con una splendida Ciaccona di Bach-Busoni la giovane Chiara, proveniente dal Veneto, allieva del Maestro Giorgio Lovato, a cui è stato assegnato il primo premio assoluto con 98/100. Avrà adesso la possibilità di esibirsi in prestigiosi concerti e potrà vantare una vittoria importante, e potremo riascoltarla il prossimo anno al concerto di apertura del 37° Concorso Pianistico.

“Il concorso è stato qualcosa per me di sempre molto intenso, ma come ogni anno ne vale la pena – dice il diretto artistico Isabella Vasile – Questi giovani sono bravissimi e sono uno sprone per tutti i loro coetanei a mantenere viva l’arte, la bellezza e la cultura di cui il nostro paese è ricco”.

