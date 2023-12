Chiavari: Rupinaro, la Zabaionata compie 32 anni ed è sempre più apprezzata

Rosso d’uovo, marsala e zucchero. Tutto shakerato e servito caldissimo. Questa la semplicissima ricetta di una bevanda che da trentadue anni allieta lo spirito dei chiavaresi e di chi si ferma a Chiavari, in piazza di Rupinaro, la notte di Capodanno. L’occasione è la Zabaionata, ormai divenuta una tradizione consolidata, che il gruppo di amici “Pino Solari- Omni de Ruina” organizza ogni anno davanti alla Basilica per la serata di San Silvestro.

“L’originale idea di servire zabaione caldo ce la diede ai tempi, parliamo di trentacinque anni fa, contando le sospensioni per la pandemia e per un allarme di salmonella – racconta Marco Devoto, florovivaista locale e attuale presidente del gruppo -, l’amico e pasticcere Giancarlo Rori, purtroppo scomparso, che aveva una gelateria sulla piazza. Ci propose di offrire una bevanda calda e dal gusto piacevole come lo zabaione, che al tempo stesso rappresentava una novità. Iniziammo così per gioco, fu un successo e anno dopo anno siamo arrivati fin qui”.

» leggi tutto su www.levantenews.it