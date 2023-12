Fine d’anno amara per una CDM più distratta del solito: il Lecco si impone 4-1

Campo Ligure. Fine d’anno amara e con tante polemiche arbitrali per la CDM Futsal che, nell’ultima del 2023 nonché del girone d’andata, devono cedere il passo al Lecco che s’impone per 4-1. Il primo brivido lo confezionano i padroni di casa con la discesa sulla fascia sinistra di Boaventura e il tiro che si spegne alto non di molto. La risposta degli ospiti arriva immediatamente con Guina che si libera al tiro ma Siqueira è attento e neutralizza accartocciandosi sul pallone.

La prima vera occasione da rete, però, capita sui piedi di Hartingh che fugge tutto solo verso Siqueira ma il portierone CDM non si lascia superare, dando anzi subito il via al contropiede dei suoi, con Foti anticipato di un soffio da Gattarelli proprio al momento del tiro. La partita è decisamente spezzettata, con alcune decisioni arbitrali non proprio condivise dai padroni di casa che dopo solo 8’ si ritrovano già caricati di 5 falli, mentre il Lecco è ancora a zero infrazioni. Anzi, il primo fallo fischiato alla formazione lombarda arriva al 13’, con l’atterramento a centrocampo di Ramon.

