Genoa, Gilardino: “Avevo chiesto un atteggiamento feroce e così è stato”. E su Dragusin si sbilancia”

Genova. Vittoria con Lazio e Roma, pareggio con Napoli, Juventus e Inter, sconfitta col Milan per 0-1 in modo rocambolesco e con un fallo di mano che fa ancora discutere. Solo con la Fiorentina una sconfitta senza appello giustificata dall’emozione dell’esordio in Serie A. Il 5 gennaio ci sarà la prova della sorpresa Bologna, in trasferta. Il Genoa ha confermato anche con la capolista nerazzurra di saper giocare a viso aperto anche contro corazzate che sembrano inarrestabili (42 gol fatti e 8 subiti con oggi per la squadra di Inzaghi). Le diverse assenze nei nerazzurri (Lautaro su tutti) non riducono il valore di questo pareggio ottenuto dopo che il Genoa era andato in svantaggio, com’era accaduto con la Juventus. Segno che questa squadra ha ormai quel dna che Gilardino predicava dall’inizio della stagione.

Bene ha fatto Gilardino a confermare Ekuban, generosissimo anche questa sera e a privilegiare l’esperienza, il carisma e la fisicità di Strootman.

