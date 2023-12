Gioco d’azzardo, Rossetti (Azione): “Toti è contro ma ne facilita l’offerta per un compromesso politico”

Liguria. “Toti è contro il gioco d’azzardo ma ne facilita l’offerta, dottor Jekyll e mister Hyde”. A dirlo è il consigliere regionale di Azione Pippo Rossetti, che accusa la Giunta Toti di non applicare la legge regionale per il contrasto al gioco d’azzardo.

“Abbiamo chiesto al consiglio di interrompere la vergognosa situazione che la giunta regionale ha creato in relazione alla legge del gioco d’azzardo – dichiara Rossetti -. Nel 2012 è uscita la legge, nel 2017 doveva entrare in vigore dando la possibilità a chi gestisce sale e ha macchinette in esercizi commerciali di rispondere alle indicazioni della norma, che riduceva l’offerta e la allontanava dai centri di vita e di aggregazione dei bambini e degli anziani. La giunta nel 2017 rinvia questa legge e poi dice che l’effetto della legge stessa viene sospeso perché sarebbe seguito un provvedimento regolamentare o legislativo della giunta”.

