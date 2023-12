Da Marina Dondero, “Mettiamoci in gioco”

Mettiamoci in Gioco Tigullio esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità da parte dei Consigli Comunali di Chiavari e Moneglia della mozione sul riordino del gioco d’azzardo che era stata inviata a tutti i Comuni del territorio come da proposta di Mettiamoci in Gioco nazionale.

