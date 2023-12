Hashish, sigarette elettroniche al Thc e pastiglie in auto: i Carabinieri arrestano due ragazzi

I Carabinieri della compagnia di Sarzana in occasione delle festività di fine d’anno hanno incrementato la presenza sulle strade per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e nella giornata di ieri due episodi hanno visti coinvolti dei giovani.

Nel pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, in prossimità del centro commerciale Decathlon, hanno controllato un 21enne genovese di origine straniera che, dopo esser stato sottoposto a perquisizione personale e aver insospettito i militari per l’atteggiamento con il quale cercava di allontanarli, è stato trovato in possesso di 18 panetti di hashish, del peso di oltre 900 grammi. Questa mattina, presso il Tribunale della Spezia, è stato convalidato l’arresto del giovane.

