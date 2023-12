Indagine Ipsos sul rigassificatore, il dato savonese stimato e perché – con questo campione – non ha senso calcolarlo

Savona. Non si placano le polemiche sulla indagine commissionata dal “Comitato Giovanni Toti Liguria” ed effettuata da Ipsos in cui, tra le altre, venivano poste due domande sul rigassificatore. Facenti parte di un omnibus più ampio (erano il numero 26 e 27 del questionario), i due quesiti sono da subito finiti nell’occhio del ciclone: sia per la loro formulazione (“Nel 2026 è previsto lo spostamento del rigassificatore galleggiante dal Porto di Piombino a Vado Ligure, Lei ne era a conoscenza?” e “Secondo Lei, la presenza del rigassificatore a Vado Ligure è indispensabile, necessaria, inutile o dannosa?) sia, soprattutto, per il fatto di essere stati sottoposti a un campione regionale. Un totale di 800 persone dislocate in tutta la Liguria, con un esito in cui, quindi, il parere di un abitante di Vallecrosia o Brugnato aveva lo stesso “peso” di uno di Vado Ligure o Quiliano.

Da subito, quindi, i politici di opposizione, le associazioni e i comitati contrari alla realizzazione dell’opera hanno contestato il sondaggio, arrivando a metterne in dubbio la validità (poiché manca la nota informativa sul sito di Agcom) e soprattutto la reale rilevanza, parlando di “tentativo di depistaggio” (il sindaco di Quiliano Nicola Isetta), “effetto boomerang” e “valenza prossima allo zero” (#quellidellaCATENA), “sondaggio tendenzioso e non trasparente” (Rete savonese Fermiamo le Fonti Fossili), “presa in giro” (Andrea Pasa, Cgil), “tentativo goffo” (il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello), “sondaggio surreale” (M5S) oppure “non attendibile” (Europa Verde).

» leggi tutto su www.ivg.it