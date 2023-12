La guerra e l’infanzia, una giornata per riflettere

Sabato prossimo 6 gennaio, solennità dell’Epifania, la Chiesa propone a tutti la “Giornata missionaria mondiale dei ragazzi”, un tempo “Giornata della santa infanzia”. La data del 6 gennaio è legata al tema della “manifestazione” del Bambino Gesù al mondo, subito prima della persecuzione di Erode e della fuga in Egitto della Sacra Famiglia. In ogni caso, come informa il Centro missionario diocesano, per motivi pastorali e pratici la Giornata può essere celebrata anche in altra data nel mese di gennaio. Si tratta comunque di un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica, ed in particolare i fedeli, sulla realtà nella quale vivono milioni di ragazzi in varie parti del mondo, privati dei diritti fondamentali per una crescita umana e cristiana: un fenomeno che le guerre tuttora in atto in Medio Oriente, in Europa e in Africa richiamano purtroppo ogni giorno. Su questa situazione, come è noto, non cessa di intervenire lo stesso papa Francesco, che ha fatto più volte notare come proprio i bambini subiscano le conseguenze più gravi della guerra. Quest’anno il tema è “Cuori ardenti, piedi in cammino”, il medesimo che ha contrassegnato, nell’ottobre scorso, la celebrazione della Giornata missionaria mondiale. In diocesi, ferma restando la possibilità di ogni parrocchia di organizzare in proprio qualche iniziativa sul tema, il Centro missionario è disponibile per fornire il materiale ritenuto utile: sussidi, manifesti, immaginette, bussole e copie omaggio de “Il ponte d’oro”, mensile per i ragazzi edito dalle Pontificie opere missionarie. Per informazioni, rivolgersi alla sede di via Don Minzoni 56 alla Spezia: tel. 0187. 739212 (anche con segreteria telefonica), email: cmd_laspezia@virgilio.it.

