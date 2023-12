Maissana, cinque alberi per i cinque bambini nati nel 2023

Cinque nuovi nati in un anno possono sembrare pochi, ma per un comune come Maissana, sceso nell’ultimo quinquennio al di sotto dei seicento residenti, rappresentano davvero un segnale di speranza. L’alta Val di Vara, come in genere quasi tutto l’Appennino ligure, rimane fortemente colpita dallo spopolamento, favorito dalla scarsità dei servizi. Per questo l’attuale amministrazione comunale, guidata dal sindaco Egidio Banti, ha inteso sottolineare l’importanza delle cinque nuove nascite, cui si aggiunge un sesto bambino che, pur non residente, è stato battezzato nella chiesa di Tavarone, di dove è originaria la famiglia. L’occasione è venuta dalla “festa degli alberi”, ovvero dalla messa a dimora di cinque giovani alberi donati al Comune dall’Arma dei carabinieri, ruolo dei carabinieri forestali. Si tratta di alcune querce, di un corbezzolo, di un noce, piante ora molto piccole ma destinate a crescere e ad irrobustirsi sul luogo. Così, venerdì prossimo alle 11.30, nella vigilia dell’Epifania, gli alberelli saranno collocati in un ampio terreno presso l’area sagre e il centro sportivo di Tavarone, e in tale circostanza ognuno di loro sarà idealmente consegnato ad uno dei bambini nati quest’anno. Va tenuto conto, hanno osservato il sindaco Banti e gli assessori, che gran parte del vasto territorio di Maissana – quarto comune per estensione della provincia spezzina – è tuttora coperto da boschi, un patrimonio importante ma messo a dura prova sia dai cambiamenti climatici (vedi anche la malattia del castagno) sia dalla mancata presenza dell’uomo. La cerimonia di venerdì intende quindi rappresentare un auspicio forte, quello di un rinnovato collegamento tra l’uomo e la natura, a difesa dell’identità di luoghi che risultano essere stati abitati sin dalla preistoria. Obiettivo del Comune è ora quello di ripetere ogni anno una “festa” analoga, nella speranza che i piccoli abitanti di Maissana diventino sempre più numerosi.

