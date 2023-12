Porto, servizio “carosello” di nuovo alla normalità. Lsct: “Il lavoro sulla sicurezza è iniziato e sta proseguendo”

La sospensione del servizio “carosello” messa in atto ieri dai consorzi Asterix e Tsl non ha bloccato l’operatività del terminal Lsct che ha sopperito dalle 16 in poi con suo personale interno. La situazione è poi rientrata alla normalità nella giornata di oggi, con la ripresa del servizio da parte dei dipendenti delle aziende in appalto.

L’atto di protesta era stato giustificato con condizioni di lavoro ritenute non sufficientemente sicure e con la richiesta di procedere immediatamente alle manutenzioni e questo ha portato a svolgere una serie di sopralluoghi da parte dei tecnici delle parti coinvolte, ma nel frattempo l’Autorità di sistema portuale ha emesso un atto di diffida nei confronti dei consorzi, con i quali sarà svolto un nuovo confronto il 4 gennaio.

Lsct, dal canto suo, conferma la volontà di internalizzare il servizio dal 1° gennaio, come stabilito dagli accordi perfezionati nei giorni scorsi, e sottolinea l’intenzione di continuare a garantire i livelli occupazionali all’interno del porto. Il terminal mette in risalto di essere intervenuto “in un contesto complesso” e di essersi impegnati nei confronti di una azienda in difficoltà, avendo salvaguardato i posti di lavoro di un’azienda in concordato e la pace sociale del porto. “Come più volte ribadito il lavoro sulla sicurezza è iniziato e sta andando avanti. Anche in questo campo l’impegno profuso è massimo e ogni segnalazione viene presa in considerazione con la volontà di concludere quanto prima il Piano delle manutenzioni”, concludono da Lsct.

