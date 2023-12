Porto Venere, approvato il bilancio. Sturlese: “Irpef inserita per far fronte a mutui e inflazione”

Il consiglio comunale di Porto Venere ha approvato ieri il bilancio di previsione 2024-2026. Si tratta del primo bilancio del nuovo mandato amministrativo che la giunta ha proposto al consiglio comunale entro il 31 dicembre: “Oltre a dare continuità al lavoro del precedente quinquennio, permetterà di dare piena operatività agli uffici fin dal primo gennaio per centrare gli obiettivi strategici proposti per quest’anno”, fa sapere l’amministrazione.

“Una programmazione finanziaria complessa quella del nuovo bilancio 2024-2026, che ci vede puntuali sulla tenuta dei conti e programma nuovi interventi: sono state destinate maggiori risorse per il verde pubblico e per le manutenzioni del patrimonio esistente; per la mensa scolastica sono state stanziate risorse con un incremento del 60% rispetto al 2023. Aumentano anche le risorse destinate al sociale, per sostenere ancor di più i cittadini in difficoltà e contribuire al benessere sociale. Per garantire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa saranno previste nuove assunzioni nella programmazione del personale ed una maggiore lotta all’evasione e alla morosità tributaria. Particolare attenzione – prosegue la nota dell’amministrazione comunale di Porto Venere – è stata posta al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nei confronti dei propri fornitori tanto che l’ente lo ha azzerato nel novembre 2023″.

