Rapallo: “Perché mi ricandido? Per rimediare agli errori e risollevare la città”

“L’anno che verrà”. La crisi del centro-destra cittadino con la lotta tra fazioni e l’incapacità di indicare un candidato sindaco, gioca sempre più a suo favore. Parliamo di Armando Ezio Capurro, già primo cittadino della città, già consigliere regionale che si è rimesso in gioco candidandosi sindaco.

Professor Capurro, perché ha deciso di ricandidarsi? “Da cittadino di Rapallo ho sentito il dovere di fare qualcosa per la mia città. Troppe le lamentele che ricevevo, le cose che non sono state fatte o sono state fatte male. Per rispondere alla domanda: l’ho fatto per senso civico”.

