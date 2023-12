Rifondazione: “No all’allargamento dell’intramoenia, invitiamo opposizioni a battaglia concreta e determinata”

Rifondazione Comunista Liguria in una nota esprime “totale e profondo dissenso sulla manovra di bilancio della Regione Liguria e in particolare chiede l’immediato ritiro dell’articolato in materia di gestione del Servizio Sanitario Regionale che favorisce l’allargamento dell’attività intramoenia in strutture private, anche se solo parzialmente accreditate”.

“Questo articolato – proseguono dal Prc – non solo è in contrasto con la stessa legge 412/91 che stabilisce il divieto di prestare la propria libera professione in strutture private diverse da quella pubblica in cui si presta servizio, ma è una ulteriore forma del tutto illecita per finanziare il privato in modo occulto, cioè al di fuori di quanto già viene erogato alle strutture private sotto forma di accreditamenti e trasferimenti di prestazioni, quando è evidente che bisognerebbe andare in direzione diametralmente opposta”.

