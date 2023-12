Sampdoria, vigilia di calciomercato

Genova. A gennaio si apre la finestra del calciomercato invernale che, come al solito, ci apprestiamo a seguire in ottica Sampdoria e cioè con la necessità primaria di dover ricorrere all’opzione prestiti, visto che eventuali acquisti sono subordinati a preventive cessioni di difficile attuazione stante la poco appetibilità dei giocatori in rosa.

Chi segue la Samp sa benissimo che il primo buco da tappare è quello di un centrale difensivo (squadra orfana dall’inizio di Alex Ferrari), che vada a supportare i giovani Daniele Ghilardi e Facundo González e l’adattato Nicola Murru, poi servirebbe come il pane una punta ‘vera’ che sappia buttarla dentro, dote che difetta agli attuali due terminali offensivi, Manuel De Luca e Antonino La Gumina.

