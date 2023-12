Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine”

Quest’oggi, nonostante una situazione meteo abbastanza minacciosa, un nuovo omaggio alla cittadinanza da parte della Filarmonica Cristoforo Colombo. Tanta gente, per le vie del centro cittadino, per applaudire, fotografare, filmare, il tradizionale Concerto itinerante di buon augurio per il nuovo anno.

