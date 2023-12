‘Santa’: ripristino Casa del Mare, ok al progetto esecutivo. Via ai lavori

Da ufficio comunicazione Santa Margherita Ligure

Restituire la piena fruibilità della Casa del Mare. È l’obiettivo dell’Amministrazione che ha dato il via libera al progetto esecutivo degli interventi di sistemazione dell’immobile che si trova in calata porto. I lavori sono inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 1° marzo 2021.

La Casa del Mare è di proprietà del demanio in concessione al Comune di Santa Margherita Ligure cui spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria.

