Savona, tutto pronto per il grande Capodanno in piazza con Enrico Ruggeri

Savona. E’ tutto pronto a Savona per il Grande Capodanno organizzato dal Comune di Savona con la sezione Entertainment del Gruppo Guatti e la direzione artistica dell’agenzia Eccoci Eventi. Il palco in piazza Sisto IV è stato allestito quasi completamente, mentre sono state definite le regole d’accesso nella zona del concerto.

L’area spettacoli, a partire dalle ore 21, sarà presidiata, come per le serate estive del Savona Downtown Music Festival, da varchi di entrata e uscita con personale di sicurezza per il monitoraggio della capienza, il pubblico potrà sempre entrare e uscire dall’area fino al raggiungimento della capienza massima.

» leggi tutto su www.ivg.it