Serie D, Vado: i playoff vinti, il sogno Lega Pro. Luca Tarabotto: “Società ambita a livello nazionale, presidente ringiovanito dopo vittorie. Ne merita altre”

Il 2023 sarà un anno da ricordare per il Vado. La vittoria dei playoff a maggio nello scontro contro la Sanremese la cartolina più bella di un anno ormai giunto al termine. Si è parlato di Lega Pro, con la società che aveva dichiarato di sentirsi pronta. Il cambio di allenatore, la conseguente rivoluzione della rosa e la scelta, a posteriori errata, di mister Mancini, hanno restituito una seconda parte di stagione in sordina. Ma con mister Cottafava i rossoblù sembrano in grado di riprendere il cammino.

Tra le società più solide a livello regionale e con un settore giovanile grande per numeri e risultati, il club non si pone limiti per il 2024 e per il futuro, come traspare dalle parole del direttore sportivo Luca Tarabotto. L’unico neo che permane, e risulta quasi stucchevole rimarcarlo, è un pubblico e un calore decisamente inferiori rispetto al lavoro svolto.

» leggi tutto su www.ivg.it