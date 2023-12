Spezia 2020-2023: tutti gli acquisti della serie A (perduta)

C’è davvero poco da salvare di questo 2023 per i tifosi dello Spezia. L’anno in cui la maglia bianca ha concluso il suo, si spera primo, passaggio dalla massima serie a girone unico dopo un triennio a tratti davvero esaltante. Da matricola, ha portato a casa tante teste coronate, battendo tre volte il Milan, due il Napoli, una l’Inter, eliminando la Roma dalla Coppa Italia con un 4-2 all’Olimpico (poi cancellato dalla squalifica dei giallorossi per la famosa vicenda del cambio in più). Per lunghi mesi la Spezia è stata la prima città del calcio in Liguria, lasciandosi dietro Genoa e Sampdoria e battendole più volte sul campo.

La piazza attende una rinascita, che per ora si intuisce al massimo nelle prime settimane di lavoro di Luca D’Angelo e nel cantiere dello stadio Picco. Al di là del legittimo malumore dei tifosi per essere stati allontanati da “casa” per molti mesi in più rispetto a quanto annunciato nel giugno scorso, l’operazione sull’impianto di Viale Fieschi è di quelle storiche, in grado di calare a lungo termine una luce diversa su tutto l’ambiente calcio cittadino.

