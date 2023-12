Sportello Vezzano, Crédit Agricole si attiva per miglioramento linea telefonica

Lo scorso 12 dicembre il sindaco di Vezzano ligure, Massimo Bertoni, si era rivolto a Crédit Agricole segnalando disservizi relativi allo sportello di Piazza Centi, nel paese capoluogo; comunicazione in cui in particolare si lamentavano la ridotta operatività dello sportello e problemi con la linea telefonica. Pochi giorni dopo quindi la risposta da parte della banca, resa nota dall’ente comunale attraverso la propria pagina istituzionale su Facebook.

Nella nota inviata al sindaco da Servizio Reclami e Business Unit Customer Satisfaction, Crédit Agricole sottolinea di aver mantenuto fisicamente il presidio nel comune “sia pur con orario ridotto, tenuto conto dell’importanza che il territorio riveste per la banca”. Ricordati poi gli orari dello sportello di Piazza Canti (il lunedì dalle 8.25 alle 12.45 e il mercoledì dalle 8.25 alle 12.15), Crédit Agricole osserva che vi sono proposti “tutti i servizi che la nostra banca offre, fermo restando che la filiale da cui il recapito dipende (agenzia di La Spezia G, Via Aurelia, 8, fraz. Termo) è aperta con orario pieno per i propri clienti”.

In merito poi al problema alla linea telefonica, si informa che questo “è stato portato all’attenzione del gestore della linea e, proprio per garantire una maggiore scorrevolezza delle operazioni, abbiamo chiesto al gestore un upgrade della linea telefonica”.

Mentre per quel che riguarda gli orari del recapito, la comunicazione di Crédit Agricole conclude manifestando la disponibilità e la volontà di organizzare un incontro con il primo cittadino.

