Tariffe treni Cinque Terre, Azione: “Toti continua per la sua strada”

Azione La Spezia interviene in merito alla questione delle tariffe per i treni per le Cinque Terre. “Prendiamo atto che dopo l’incontro sulla proposta di Regione Liguria relativa alla rimodulazione tariffaria dei biglietti dei treni verso e da le Cinque Terre tenutosi in regione il 28 dicembre 2023 – afferma Laura Porcile segretario provinciale Azione La Spezia -. Il presidente Toti continua a voler mantenere la volontà di aumentare le tariffe ferroviarie nelle Cinque Terre per i turisti. Rete Imprese, seppur soddisfatta di essere stata chiamata al tavolo, esprime in una nota di rimanere “contraria agli aumenti di tariffazione se non coerenti con i movimenti dei viaggiatori nelle varie fasce orarie della giornata”. Il turismo è un sistema complesso assorbe tutte le criticità e vantaggi che si generano in tutti gli altri settori e la nostra volontà è quella di rappresentare tutte le imprese nella nostra provincia”.

“Il sindaco di Monterosso anch’esso presente alla riunione del 28 dicembre ha avanzato proposte inviate a Regione Liguria il 18 dicembre che prevedono, tra i vari punti, il mantenimento dell’attuale regime tariffario per i visitatori non residenti in Liguria sia singoli che famiglie o piccole comitive. Considerato che – continua Azione – una delle evidenze è l’eventuale successivo possibile aumento del traffico privato via gomma se le tariffe salissero in maniera importante come annunciato. Per superare le problematiche dell’eccessivo accesso alle Cinque Terre i ragionamenti devono essere complessi e ad un tavolo di lavoro con la Associazioni di categoria e gli enti locali possono essere fatte, a seguito di approfondimenti , proposte adeguate e rispondenti alle necessità del territorio.”

Per questi motivi il nostro consigliere regionale Pippo Rossetti presenterà un’interrogazione per sapere se “il presidente Toti intende ascoltare i pareri contrari ricevuti rispetto alla nuova rimodulazione tariffaria dei biglietti del treno per i turisti delle Cinque Terre avviando un lavoro più complessivo e articolato”.

