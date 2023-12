Telethon e le calze sospese: “Un atto anonimo di generosità e solidarietà”

Calze della Befana Telethon, anche in versione ‘sospesa’. Le calze, prodotte dalla ditta Dolci & Dolcetti della Spezia con il supporto dei ragazzi della Luna Blu e acquistabili con un contributo minimo di 7 euro, potranno essere anche acquistate e, appunto, lasciate in ‘sospeso’, per essere poi assegnate a un bambino meno fortunato. Un progetto, “Una calza in sospeso”, attivato da Telethon con l’Associazione Buon Mercato. “Non deve essere inteso come un atto di carità, ma piuttosto come l’intenzione di condividere un piacere. E’ da considerarsi un atto anonimo di generosità e di solidarietà”, osservano da Telethon La Spezia.

L’appuntamento con le calze è ai banchetti solidali in Piazza Beverini, il 4 e il 5 gennaio dalle 16.00 alle 18.00. Ma si può partecipare anche con un contributo di 7 euro sull’IBAN:

IT45L0100510700 000000000489

Per informazioni: Mara 3398851590 – Eloisa 3338155917

