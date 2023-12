Uilpa Penitenziaria: “Ennesima aggressione nel carcere spezzino”

“Ieri nel carcere della Spezia è avvenuta l’ennesima aggressione ad un poliziotto penitenziario, aggredito alle spalle da un detenuto ristretto al piano terra, proveniente da altra sede per ordine e sicurezza. E’ la terza grave aggressione nel carcere spezzino dal 1° dicembre ad oggi”. Così in una nota Fabio Pagani, segretario generale della Uilpa Penitenziaria della Liguria. “Il poliziotto, trasportato al pronto soccorso cittadino, ha riportato 6 giorni di prognosi – prosegue Pagani -. Come avevamo ampiamente previsto e denunciato, allo stato non sembra neppure lontanamente risolutiva la circolare del 28 settembre scorso a firma del Capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, recante ‘Disposizioni in materia di trasferimenti di detenuti e internati per aggressioni a persone’”.

Pagani osserva inoltre che a livello nazionale “dal 1° gennaio al 30 novembre 2023 sono state ben 1.612 le aggressioni perpetrate da detenuti e internati ai danni di operatori del corpo di Polizia penitenziaria secondo i dati censiti dall’Ufficio Attività ispettiva e di controllo del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria”, segnalando il sindacalista Uilpa una crescita del 39 per cento degli episodi. “Continua irrefrenabile l’escalation di violenza, segno tangibile che anche alcune timide e parziali misure che sono state recentemente introdotte non hanno minimamente inciso sull’ordine e sulla sicurezza penitenziarie, a meno di non voler pensare che abbiano sortito l’effetto contrario a quello che si proponevano”, osserva ancora Pagani.

