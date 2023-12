Zoagli: “Proposta di taxi a chiamata per anziani o disagiati”

Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo Consigliare

Nel Consiglio Comunale del 28.12.2023 su apposita interpellanza presentata precedentemente ho illustrato sempre nello spirito costruttivo che mi contraddistingue anche se sono consigliere di opposizione un regolamento da attuare nel Comune di Zoagli per il trasporto pubblico a chiamata a favore di persone anziane ed in condizioni di disagio sociale. Detto regolamento si basa su diversi principi che possono essere aggiustati in base alle esigenze zoagliesi. – a favore di persone anziane ed in condizioni di disagio sociale, residenti nel comune di zoagli con età superiore ai 55 anni e non in possesso di automezzo proprio, lo stato di bisogno dei soggetti sarà valutato dall’amministrazione che eventualmente rilascerà il documento di viaggio da esibire al conducente dell’automezzo.

