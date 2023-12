Addio vecchio Picco, il 2024 sarà l’anno dei grandi cambiamenti

Se gli stadi sono le “fabbriche” dei luoghi di culto dell’epoca contemporanea, alla Spezia non mancherà nel 2024 di partecipare a questo perpetuo movimento di costruzione e abbattimento, di manutenzione e ripensamento. L’anno che finisce oggi lascia alle spalle una data forse passata in sordina, ma che risolve le attese più che decennali di migliaia di appassionati. E’ il 14 aprile 2023, giorno in cui il socio unico dello Spezia Calcio srl, la famiglia Platek attraverso Westchester South Investments, approva il progetto di ristrutturazione del centenario stadio “Alberto Picco” con annesso piano di copertura finanziaria. Di pari passo la firma della nuova convenzione di 35 anni con la città, che dell’impianto rimane proprietaria.

Da quel giorno non si torna più indietro. Alla fine del prossimo anno, come confermato di recente dall’amministratore delegato Andrea Gazzoli, la Spezia avrà non solo uno stadio a norma per disputare la serie A in continuità di licenza UEFA, ma anche coperto per tre settori su quattro. Dal punto di vista della storia dell’architettura, potrà raccontare di avere un impianto a cui hanno messo le mani sia Vittorio Gregotti che Gino Zavanella con i rispettivi studi. Due figure significative della disciplina all’ombra dei due atleti dell’arco storico.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com