Albisola Pallavolo, il presidente Venero Lo Bartolo fa il punto su un anno ricco di soddisfazioni

Albisola Superiore. Ultimo giorno dell’anno, tempo di bilanci. Un momento per guardarsi indietro prima di ricominciare a programmare il futuro. C’è soddisfazione per i dodici mesi che stanno per andare in archivio da parte di Venero “Nerino” Lo Bartolo, presidente di Albisola Pallavolo e Planet Volley.

Una stagione che ha confermato il club al vertice dei campionati giovanili e la cui istantanea più significativa è la salvezza della Serie B2 da neopromossa. Una “bella salvezza” perché corrisponde a un esaltante settimo posto. Un 2023 che ha visto il palasport Besio rifarsi il look e che dopo un’estate travagliata ha visto rifiorire il settore maschile, con la squadra al terzo posto in Serie C che sta facendo tesoro dell’esperienza in Serie B nonostante la retrocessione.

