All inclusive

“Come è andato il Natale, Sandro?” chiusi nella stretta utilitaria civetta, i due attraversano la Città la mattina presto, nel buio di dicembre che non vuole mollare. Non c’è quasi anima viva e ciò contrasta con la sventagliata delle luci natalizie disposte dal Comune. Qualche privato ha lasciato accesi alberi ornati: talvolta sono davvero belli. Solo le panetterie aperte di fresco danno un senso a un’atmosfera improvvisamente mutata da gioia evidente a una punta infantile di tristezza: si tratta di uno di quei momenti di passaggio tanto importanti e pericolosi secondo gli antropologi; nel mondo antico erano netti e evidenti: ora è diverso: gruppi di persone se li organizzano da soli, senza un linguaggio comune, senza accorgersi di quanto poi sono riconducibili a categorie che è possibile riunire in poche cose. In un video virale non molti giorni or sono Borachia ha visto due ragazzine delle medie che se le davano di santa ragione, col pubblico di coetanei che se le godeva e non interveniva: era un loro passaggio, così come lo era chiedersi se rimanere pubblico, dividerle, andarsene fosse la cosa da fare. Ma a differenza della toga candida dei diciassettenni romani, nessuna di quelle persone umane viveva consapevole quel passaggio, né la società – disposta ormai a non scandalizzarsene – lo inseriva ufficialmente nei suoi riti. Gli psicologi, le psicologhe, continuano a chiederci quanto, quando guardiamo un adolescente, lo sentiamo anche una persona umana, al di qua e al di là dei suoi ruoli scontati. Ma – si chiede Riccardo senza il minimo disprezzo e con la più grande preoccupazione – l’adolescente, considerata la grammatica e il lessico di questo participio, E’ una Persona umana?!?

“mah, lo sa, commissario: alti e bassi…”

